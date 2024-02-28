Раскрыта природа второго по яркости взрыва во Вселенной

Nature: гамма-всплеск GRB 230307A вызван слиянием нейтронных звезд

Международная группа астрофизиков раскрыла, что второй по яркости гамма-всплеск GRB 230307A, наблюдавшийся в 2023 году, был вызван слиянием двух нейтронных звезд, а не коллапсом массивной звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые проанализировали данные космического телескопа Джеймса Уэбба, а также космического телескопа Хаббла. Была смоделирована эволюция гамма-всплеска в течение двух месяцев после вспышки и показано, что на поздних стадиях происходили процессы рекомбинации в богатых тяжелыми элементами выбросах по мере их охлаждения.

Известно два типа гамма-всплесков в зависимости от продолжительности. Те, которые длятся меньше двух секунд, связывают со слиянием нейтронных звезд (килоновыми), а более длинные — с коллапсом массивной звезды. Изучив GRB 230307A, астрономы пришли к выводу, что этот взрыв был не только вторым по величине среди когда-либо зарегистрированных гамма-всплесков во Вселенной, но также был вызван килоновой, что противоречит предыдущим выводам о природе события.

Килоновые считаются главным источником тяжелых элементов во Вселенной. Во время слияния нейтронных звезд происходит процесс, характеризующийся радиоактивным распадом ядер тяжелее железа.