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17:40, 28 февраля 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог призвала есть сливочное масло с осторожностью

Гастроэнтеролог Тимощенко назвала безопасной дозой сливочного масла 20 граммов

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

В сливочном масле много полезных для здоровья человека элементов, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В то же время в беседе с News.ru она призвала есть этот продукт с осторожностью.

По словам Тимощенко, объем потребляемого сливочного масла для взрослых не должен превышать 20 граммов в день, а для детей — 10 граммов в день. «Помимо насыщенных жиров, источником которых является сливочное масло, в рацион следует включать и ненасыщенные жиры, источником которых являются растительные масла», — сказала Тимощенко.

Кроме витамина A, по ее словам, в составе сливочного масла есть витамин К, а также витамин Е, который врач назвала мощным антиоксидантом. Кроме того, он важен для иммунной системы, а также для кожи и волос. Помимо этого, как и другие молочные продукты сливочное масло отличается высоким содержанием кальция.

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Сливочное масло, продолжила Тимощенко, является источником фосфолипидов, важных для работы нервной системы и построения мембран клеток. Гастроэнтеролог напомнила, что жир как вещество участвует в синтезе женских половых гормонов, а значит, данный продукт важен для поддержания женского здоровья и красоты.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что кофе может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. Безопасной для здоровья суточной дозой она назвала одну-две чашки напитка в день.

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      Александра Лисица
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