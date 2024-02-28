Гастроэнтеролог призвала есть сливочное масло с осторожностью

Гастроэнтеролог Тимощенко назвала безопасной дозой сливочного масла 20 граммов

В сливочном масле много полезных для здоровья человека элементов, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В то же время в беседе с News.ru она призвала есть этот продукт с осторожностью.

По словам Тимощенко, объем потребляемого сливочного масла для взрослых не должен превышать 20 граммов в день, а для детей — 10 граммов в день. «Помимо насыщенных жиров, источником которых является сливочное масло, в рацион следует включать и ненасыщенные жиры, источником которых являются растительные масла», — сказала Тимощенко.

Кроме витамина A, по ее словам, в составе сливочного масла есть витамин К, а также витамин Е, который врач назвала мощным антиоксидантом. Кроме того, он важен для иммунной системы, а также для кожи и волос. Помимо этого, как и другие молочные продукты сливочное масло отличается высоким содержанием кальция.

Сливочное масло, продолжила Тимощенко, является источником фосфолипидов, важных для работы нервной системы и построения мембран клеток. Гастроэнтеролог напомнила, что жир как вещество участвует в синтезе женских половых гормонов, а значит, данный продукт важен для поддержания женского здоровья и красоты.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что кофе может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. Безопасной для здоровья суточной дозой она назвала одну-две чашки напитка в день.