Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день

Эндокринолог Павлова назвала безопасной для костей дозой кофе две чашки в день

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что кофе может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. Безопасную для здоровья суточную норму напитка врач назвала россиянам в беседе с радио Sputnik.

Павлова объяснила, в кофе содержится обладающий вещество под названием танин, которое, взаимодействуя с кальцием из пищи, препятствует его усвоению. По словам врача, если человек часто запивает еду кофе, в организме образуется дефицит кальция, необходимого в том числе для работы сердца и других мышц. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня паратгормона (ПТГ). «Основная функция паратгормона — обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими», — объяснила эндокринолог.

Чтобы сохранить кости и зубы крепкими, врач рекомендовала употреблять кофе в умеренных количествах. Безопасной для здоровья суточной дозой она назвала одну-две чашки напитка в день.

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