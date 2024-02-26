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19:29, 26 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день

Эндокринолог Павлова назвала безопасной для костей дозой кофе две чашки в день

Фото: Emre / Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что кофе может негативно сказаться на состоянии зубов и костей. Безопасную для здоровья суточную норму напитка врач назвала россиянам в беседе с радио Sputnik.

Павлова объяснила, в кофе содержится обладающий вещество под названием танин, которое, взаимодействуя с кальцием из пищи, препятствует его усвоению. По словам врача, если человек часто запивает еду кофе, в организме образуется дефицит кальция, необходимого в том числе для работы сердца и других мышц. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня паратгормона (ПТГ). «Основная функция паратгормона — обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими», — объяснила эндокринолог.

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Чтобы сохранить кости и зубы крепкими, врач рекомендовала употреблять кофе в умеренных количествах. Безопасной для здоровья суточной дозой она назвала одну-две чашки напитка в день.

Ранее Павлова раскрыла способ улучшить работу мозга. По ее мнению, завтрак, содержащий большое количество белка, не только насыщает, но и повышает концентрацию внимания.

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      Наталья Обрядина
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