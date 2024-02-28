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16:27, 28 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Литвы обвинил польских фермеров в организации гибридной атаки

Глава МИД Литвы Ландсбергис обвинил польских фермеров в гибридной атаке
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что действия польских фермеров напоминают определенные «гибридные операции», которые якобы используются российской пропагандой, его слова передает ТАСС.

Политик обвинил протестующих против провоза украинского зерна в Литву фермеров в нарушении национальной безопасности Литвы и Польши. Министра также тревожит, что акции протеста планируется провести в регионе близ Сувалкского коридора.

Польские фермеры с начала февраля перекрывают дороги и подъезды к пункту пропуска на границе с Украиной в знак протеста против ввоза в страну дешевой украинской сельхозпродукции.

Ранее Киев потребовал от польских фермеров компенсацию за 180 тонн украинского зерна, которое протестующие рассыпали в ходе транспортной блокады. По словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, во время акций протеста польские фермеры рассыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.

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      Валентин Карант
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