На Украине потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно
Киев потребовал от польских фермеров компенсацию за около 180 тонн украинского зерна, которое протестующие рассыпали в ходе транспортной блокады. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает «РБК-Украина».
По словам Высоцкого, во время акций протеста польские фермеры рассыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. «Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», — подчеркнул замминистра.
Польские фермеры с начала февраля перекрывают дороги и подъезды к пункту пропуска на границе с Украиной в знак протеста против ввоза в страну дешевой украинской сельхозпродукции.
Кабинет министров Украины призвал польские власти решить вопрос блокады границы, так как Киев уже выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса.