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12:24, 28 февраля 2024Бывший СССР

На Украине потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

Киев потребовал от польских фермеров компенсацию за 180 тонн рассыпанного зерна

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Киев потребовал от польских фермеров компенсацию за около 180 тонн украинского зерна, которое протестующие рассыпали в ходе транспортной блокады. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает «РБК-Украина».

По словам Высоцкого, во время акций протеста польские фермеры рассыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. «Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», — подчеркнул замминистра.

Польские фермеры с начала февраля перекрывают дороги и подъезды к пункту пропуска на границе с Украиной в знак протеста против ввоза в страну дешевой украинской сельхозпродукции.

Кабинет министров Украины призвал польские власти решить вопрос блокады границы, так как Киев уже выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса.

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      Алевтина Запольская
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