На Украине потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

Киев потребовал от польских фермеров компенсацию за 180 тонн рассыпанного зерна

Киев потребовал от польских фермеров компенсацию за около 180 тонн украинского зерна, которое протестующие рассыпали в ходе транспортной блокады. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает «РБК-Украина».

По словам Высоцкого, во время акций протеста польские фермеры рассыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. «Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», — подчеркнул замминистра.

Польские фермеры с начала февраля перекрывают дороги и подъезды к пункту пропуска на границе с Украиной в знак протеста против ввоза в страну дешевой украинской сельхозпродукции.

Кабинет министров Украины призвал польские власти решить вопрос блокады границы, так как Киев уже выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса.