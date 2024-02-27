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19:15, 27 февраля 2024Бывший СССР

Украина призвала Варшаву решить вопрос с польскими протестующими

Правительство Украины: Варшава должна решить вопрос с польскими протестующими

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими, поскольку Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса. Об этом говорится в пресс-релизе украинского правительства, передает ТАСС.

«Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. (...) Вопросы, которые до сих пор не решены, — зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши», — приводятся в публикации слова заместителя главы Министерства инфраструктуры республики Сергея Деркача.

В заявлении кабмина отмечается, что в Польше из-за акций протеста остается заблокировано более двух тысяч украинских грузовиков, а ситуация на границе «вышла за все пределы цивилизованного протеста».

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.

Ранее Украина уже требовала от Варшавы наказать участников акций. Тогда посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил протестующих фермеров и призвал польскую полицию «решительно реагировать».

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      Глеб Палехов
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