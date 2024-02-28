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03:36, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон назвал препятствие на пути к миру на Украине

Такер Карлсон: США мешают переговорам между Россией и Украиной
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США препятствуют мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом он высказался в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Карлсон назвал решения американских властей препятствием на пути к миру на Украине. По его словам, правительство США не разрешает переговоры между Россией и Украиной, поэтому американцы «несут ответственность за всех этих невинных людей».

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«Ошибочно полагать, что это борьба между (президентом России Владимиром) Путиным и (лидером Украины Владимиром) Зеленским. Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США», — подчеркнул репортер.

По мнению журналиста, российский президент стремится прийти к урегулированию конфликта на Украине.

В том же интервью Карлсон обвинил американского лидера Джо Байдена в отправке занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев для срыва договора с Россией. Он назвал это решение «моральным преступлением».

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      Марина Совина
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