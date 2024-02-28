Карлсон обвинил Байдена в отправке Джонсона в Киев для срыва договора с Россией

Карлсон: Байден отправил Джонсона в Киев для срыва соглашений с РФ в Стамбуле

Американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они отправили занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев для срыва договоренностей с Россией в Стамбуле.

По его словам, политик должен был остановить лидера Украины Владимира Зеленского и сказать ему: «Вы не можете прийти к какому-либо соглашению с Россией».

Карлсон подчеркнул, что подобное решение привело не к победе Украины, а к множеству проблем и жертв. Он назвал такие шаги «моральным преступлением».

В ноябре 2023 года глава фракции украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что именно Джонсон сорвал мирные договоренности РФ и Украины весной 2022 года. По его словам, на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но экс-премьер Британии отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».

