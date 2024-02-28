Женщина-Халк пожаловалась на 100 оргазмов в день

Бывшая модель Playboy, победительница конкурса красоты «Мисс Бум-Бум», бодибилдерша Сьюзи Кортес пожаловалась, что испытывает оргазмы до 100 раз в день. Об этом пишет Daily Star.

33-летняя бразильянка, получившая прозвище Женщина-Халк из-за своего увлечением тяжелой атлетикой, рассказала, что оргазмы случаются у нее непроизвольно. Это, по ее словам, не зависит от того, где она находится, поэтому в последнее время женщина почти не выходит из дома. Она считает, что страдает синдромом постоянного сексуального возбуждения — редкого состояния, причины которого до конца не изучены. При этом синдроме пациент испытывает ничем не спровоцированное половое возбуждение, которое приводит к неконтролируемым оргазмам.

«Это началось внезапно. С тех пор я как будто постоянно на эмоциональных американских горках. Неважно, где я нахожусь: в машине, в парке или даже у стоматолога», — пожаловалась модель. Она добавила, что однажды приступ начался у нее в спортзале, когда на нее смотрели около 50 человек.

Женщина утверждает, что врачи до сих пор не выяснили причину ее состояния. «Могу точно сказать, что оргазмы по сто раз в день не доставляют мне никакого удовольствия. Это скорее больно и огорчительно», — заявила Кортес.

Чтобы облегчить симптомы, бразильянка практикует физиотерапию тазового дна, однако это не очень помогает. «Если бы мне давали пенни за каждый оргазм, я бы давно разбогатела», — пошутила она.

Ранее жительница США рассказала о неожиданных бурных оргазмах во время беременности. Она заявила, что неожиданно начала «жаждать секса постоянно», когда вынашивала второго ребенка.