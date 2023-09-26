Женщина рассказала о неожиданных бурных оргазмах во время беременности

Во время второй беременности домохозяйка из США внезапно начала испытывать бурные оргазмы. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя Кристина Кэмпбелл из города Вирджиния-Бич, штат Виргиния, рассказала, что никогда не обладала высоким либидо и занималась с мужем сексом примерно раз в неделю. Однако во время второй беременности она неожиданно начала «жаждать секса постоянно». Они с мужем стали заниматься сексом через день, потому что оргазмы женщины стали намного ярче.

Кэмпбелл утверждает, что прекратить крайне необычную для нее половую жизнь пришлось только в конце срока беременности. «У меня гормоны до небес взлетели, — рассказала женщина. — Мне было плохо, но желание не пропадало. Мне постоянно хотелось, влечение было невероятным».

Она также отметила, что во время первой беременности ничего подобного не наблюдалось. Незадолго до нее у женщины диагностировали болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника. По словам Кэмпбелл, тогда оргазмы также становились сильнее, однако желания заниматься сексом почти не было.

После рождения дочери сексуальное влечение снова начало снижаться. Кэмпбелл утверждает, что решила рассказать свою историю, чтобы женщины понимали, что в изменениях либидо во время беременности нет ничего необычного. «Нормально, если вы не хотите. И если не можете оторваться от возлюбленного — это тоже нормально. Пока заниматься сексом разрешено — занимайтесь», — подытожила она.

Ранее жительница Великобритании поделилась впечатлениями о сексе через несколько часов после родов. Женщина рассказала, что она и ее партнер внезапно ощутили такую близость, что объятия незаметно перешли в секс.

