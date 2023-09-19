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07:00, 19 сентября 2023Из жизни

Женщина занялась сексом после родов и поделилась впечатлениями

Британка занялась сексом с партнером через два часа после рождения дочери

Кадр: ITV

Жительница Великобритании поделилась впечатлениями о сексе с партнером через несколько часов после родов. Об этом сообщает Daily Mirror.

49-летняя британка Дебора Ходж из Лондона рассказала, что всего через два часа после рождения четвертого ребенка занялась сексом с отцом девочки. Это случилось в 2013 году, тогда Ходж неожиданно забеременела от своего 24-летнего бойфренда. После родов ее перевели в индивидуальную палату для восстановления. Она и ее партнер внезапно ощутили такую близость, что объятия незаметно перешли в секс. По словам Ходж, она не испытывала никакой боли. Женщина считает, что причиной тому могла быть эпидуральная анестезия и другие обезболивающие средства, которые ей вводили во время родов.

Ходж добавила, что она и отец ее дочери занимались сексом три-четыре раза в неделю на протяжении всей беременности. Она также отметила, что после выписки пара вернулась к интимной жизни на четвертый день, несмотря на швы.

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Ходж рассказала о своем опыте, чтобы разрушить табу вокруг сексуальной жизни молодых матерей. По ее словам, в обществе недостаточно говорят о том, когда беременным и недавно родившим женщинам можно возвращаться к интимной близости и чего от нее ожидать.

Ранее Джек Чарман, частный детектив из британской компании National Private Investigators, раскрыл главные признаки, сигнализирующие о неверности партнера. По словам специалиста, человеку, подозревающему партнера в измене, следует в первую очередь обратить внимание на изменение его поведения.

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    Алиса Дмитриева
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