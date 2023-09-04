Частный детектив раскрыл главные признаки неверности партнера

Джек Чарман, частный детектив из британской компании National Private Investigators, раскрыл главные признаки, сигнализирующие о неверности партнера. Об этом сообщает The Mirror.

По словам специалиста, человеку, подозревающему партнера в измене, следует в первую очередь обратить внимание на изменение его поведения. Чарман утверждает, что неверный партнер прячет от второй половинки свой мобильный телефон, очищает историю поиска в браузере, а также скрывает операции по банковскому счету и счета за мобильную связь.

Помимо этого, специалист отмечает, что человек, имеющий роман на стороне, отдаляется от партнера: не отвечает на звонки и сообщения, допоздна задерживается на работе или проводит слишком много времени в спортзале. Кроме того, изменяющий партнер реже вступает в интимную близость со второй половинкой, обвиняет ее в ответ на любые упреки и постоянно защищается без причины.

По мнению Чармана, будет сложно раскрыть измену партнера, пока человек не научится прислушиваться к своей интуиции, определять, когда его пытаются обмануть, а также не преодолеет страх перед правдой. «Многие люди годами зарывают голову в песок. Некоторым так и не удается освободиться. Но если последовать трем вышеперечисленным советам, жизнь начнет двигаться в правильном направлении», — утверждает он.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала неочевидные признаки измены. Эксперт по отношениям подчеркнула, что доверие между партнерами является фундаментом счастливых отношений.