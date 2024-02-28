Иностранных пользователей развеселил смех российского футбольного комментатора

Пользователи Reddit сочли забавной реакцию российского футбольного комментатора, сотрудника «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина на игру итальянского футболиста Николаса Гонсалеса. Они признались, что их развеселил смех Шнякина.

На портале опубликовали фрагмент матча между итальянскими командами «Фиорентина» и «Лацио». Гонсалес, игравший за «Фиорентину», бил пенальти и не попал в ворота. Увидев это, Шнякин громко рассмеялся. «Ну, захочешь — не сможешь. Четвертая штанга, четвертая штанга "Фиорентина" в этом матче», — сказал комментатор, смеясь.

«Сегодня я узнал, что смеюсь, как русский парень», «Российские комментаторы на самом деле великолепны. Благодаря их чувству юмора можешь уловить суть происходящего, не понимая, о чем они говорят», «Веселый смех», — восхитились иностранные пользователи Reddit реакцией Шнякина.

Читатель с ником 830res_at_dorsia сравнил смех сотрудника «Матч ТВ» со смехом главного героя популярного американского сериала «Во все тяжкие». «Так Уолтер Уайт смеялся в своем подвале», — написал он.

Ранее ведущая прогноза погоды на «Би-би-си» Би Такер оговорилась в эфире и рассмешила пользователей сети. Они сочли забавным то, что Такер по ошибке назвала свою соведущую Нормандскими островами.