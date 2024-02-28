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12:41, 28 февраля 2024Бывший СССР

Инспекторы США провели проверки вооружения на Украине

Инспекторы США совершили очередную проверку вооружения на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Инспекторы США и Министерство обороны Украины провели новые проверки вооружения, переданного Вашингтоном, об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Мы хотим, чтобы каждый шаг по обращению с предоставленным оружием был прозрачным и понятным. Это означает, что Минобороны следит за тем, как оружие учитывается, хранится и используется, а выводы по итогам совместных инспекций – тщательно прорабатываются», — сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

С начала 2024 года, как сообщает ведомство, совершили уже три инспекции по соответствию серийным номерам, техническому состоянию и условиям надлежащего хранения вооружения. Во время мониторинга, как заявило Минобороны Украины, замечаний со стороны США не было.

Ранее депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт спросил федеральное правительство о проверке использования поставленного Киеву оружия.

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      Валентин Карант
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