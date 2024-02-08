В Германии подняли вопрос о проверке использования поставленного Украине оружия

В бундестаге подняли вопрос о проверке использования поставленного Киеву оружия

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт спросил федеральное правительство о проверке использования поставленного Киеву оружия. Соответствующий вопрос Шмидт поднял в рамках парламентского запроса к кабмину ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«Планирует ли федеральное правительство провести по аналогии с США проверку того, где остались поставленные Украине вооружения, поскольку американские инспекторы во многих случаях не могли определить его местонахождение, и если да, то когда, а если нет, то почему?» — говорилось в обращении депутата.

На вопрос члена бундестага ответ предоставила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. По ее словам, Киев предоставил немецкому правительству «всеобъемлющие гарантии окончательного местонахождения вооружений, поставляемых из Германии». При этом парламентский статс-секретарь не исключила возможности подобных проверок.

«Эти гарантии окончательного местонахождения также предусматривают возможность так называемых проверок окончательного местонахождения. Федеральное правительство в настоящее время изучает возможность и сроки проведения таких проверок на местах с учетом соображений внешней политики и политики безопасности. Для этого мы находимся в тесном контакте с Украиной и другими партнерами», — пояснила Меллер.

В конце января Минобороны Украины сообщило, что представители США впервые проверили собственное оружие, переданное ВСУ. Проверялись серийные номера, техническое состояние и условия хранения оружия. В инспекции участвовали работники Минобороны Украины, представители ВСУ совместно с сотрудниками посольства США.