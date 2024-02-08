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06:33, 8 февраля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о проверке использования поставленного Украине оружия

В бундестаге подняли вопрос о проверке использования поставленного Киеву оружия

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт спросил федеральное правительство о проверке использования поставленного Киеву оружия. Соответствующий вопрос Шмидт поднял в рамках парламентского запроса к кабмину ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«Планирует ли федеральное правительство провести по аналогии с США проверку того, где остались поставленные Украине вооружения, поскольку американские инспекторы во многих случаях не могли определить его местонахождение, и если да, то когда, а если нет, то почему?» — говорилось в обращении депутата.

На вопрос члена бундестага ответ предоставила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. По ее словам, Киев предоставил немецкому правительству «всеобъемлющие гарантии окончательного местонахождения вооружений, поставляемых из Германии». При этом парламентский статс-секретарь не исключила возможности подобных проверок.

«Эти гарантии окончательного местонахождения также предусматривают возможность так называемых проверок окончательного местонахождения. Федеральное правительство в настоящее время изучает возможность и сроки проведения таких проверок на местах с учетом соображений внешней политики и политики безопасности. Для этого мы находимся в тесном контакте с Украиной и другими партнерами», — пояснила Меллер.

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В конце января Минобороны Украины сообщило, что представители США впервые проверили собственное оружие, переданное ВСУ. Проверялись серийные номера, техническое состояние и условия хранения оружия. В инспекции участвовали работники Минобороны Украины, представители ВСУ совместно с сотрудниками посольства США.

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      Кирилл Садовский
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