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21:50, 20 января 2024Мир

Американцы впервые проверили свое переданное Киеву оружие

Минобороны Украины: американцы впервые проверили переданное Киеву оружие

Фото: Marko Djurica/Reuters

Минобороны Украины в своем Telegram-канале сообщило, что представители США впервые проверили собственное оружие, переданное ВСУ.

Проверялись серийные номера, техническое состояние и условия хранения оружия. В инспекции участвовали работники Минобороны Украины, представители ВСУ совместно с сотрудниками посольства США.

Проверка проводилась в распоряжении одной из частей ВСУ.

В середине января в аппарате главного инспектора Пентагона сообщили, что ведомство в полной мере не отслеживает дальнейшую судьбу вооружения и боеприпасов, переданных Украине.

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      Марина Совина
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