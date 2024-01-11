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18:12, 11 января 2024Мир

Пентагон признал проблемы с отслеживанием военной помощи США Украине

Генеральный инспектор Пентагона: военная помощь США Украине плохо отслеживалась

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американские чиновники не отслеживали должным образом военную помощь США Украине, в том числе ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов. Проблемы с отслеживанием поставок вооружения Киеву признал главный инспектор в своем докладе, сообщает The New York Times (NYT).

Согласно документу, представители американского министерства обороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться почти о 40 тысячах единиц оружия, за которыми по закону следовало тщательно следить. Инспектор пришел к выводу, что даже без наличия более совершенных методов отслеживание отправленной на Украину помощи будет затруднено, поскольку запасы продолжают меняться.

Он также отметил, что несвоевременное отслеживание переданного Киеву оружия «может увеличить риск его кражи или передачи третьим лицам».

При этом в докладе не содержится никаких доказательств того, что какое-либо оружие использовалось не по назначению после того, как оно было отправлено в военный логистический центр США в Польше или дальше передано Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в скором времени озвучит позицию Вашингтона с требованием от украинского лидера Владимира Зеленского более четких планов ВСУ на 2024 год, поскольку США заинтересованы в более прогнозируемом ходе военных действий на Украине.

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      Семен Александров
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