Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:59, 11 января 2024Мир

Стало известно о новых требованиях США к Зеленскому

Bloomberg: США хотят от Зеленского более четкого плана военных действий ВСУ
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США заинтересованы в более прогнозируемом ходе военных действий на Украине, и поэтому хотят от украинского лидера Владимира Зеленского более четких планов Вооруженных сил республики (ВСУ) на 2024 год, эту позицию в скором времени должен озвучить помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно, подробный план действий ВСУ должен способствовать координации военной и финансовой поддержки со стороны американских властей. Разногласия между гражданским и военным крылом в правительстве Зеленского, которые замедляют разработку подобных планов, вызывают у Вашингтона беспокойство.

«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут четко объяснить, как выглядит победа», — заявил журналистам сенатор Конгресса США Джон Эрнст.

Ранее глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России. «Если Сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — допустил он.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Венгрия сочла данные о передаче России ракет КНДР бездоказательными

      В Белом доме оправдали визит американской делегации на Тайвань

      Двух редких котов задержали при вылете из России

      Верховный суд России вновь не исключил мак из списка наркотических веществ

      Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

      Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

      Россиянам назвали самые частые причины автомобильных аварий зимой

      Владельцы судов пошли на хитрость во избежание нападений в Красном море

      В окружении Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости