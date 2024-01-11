Стало известно о новых требованиях США к Зеленскому

Bloomberg: США хотят от Зеленского более четкого плана военных действий ВСУ

США заинтересованы в более прогнозируемом ходе военных действий на Украине, и поэтому хотят от украинского лидера Владимира Зеленского более четких планов Вооруженных сил республики (ВСУ) на 2024 год, эту позицию в скором времени должен озвучить помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно, подробный план действий ВСУ должен способствовать координации военной и финансовой поддержки со стороны американских властей. Разногласия между гражданским и военным крылом в правительстве Зеленского, которые замедляют разработку подобных планов, вызывают у Вашингтона беспокойство.

«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут четко объяснить, как выглядит победа», — заявил журналистам сенатор Конгресса США Джон Эрнст.

Ранее глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России. «Если Сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — допустил он.