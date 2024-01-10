В США допустили «драматический перелом» на Украине в пользу России

Сенатор Шумер допустил драматический перелом на Украине в пользу РФ

Если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России. Об этом заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер, пишет РИА Новости.

По его словам, российская сторона рада иссякающей возможности США помогать Украине.

«Если Сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — допустил он.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News, американский журналист Такер Карлсон усомнился в победе Украины в конфликте с Россией. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена оказалась в странном положении, обещая Украине военную помощь.