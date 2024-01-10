В США усомнились в победе Украины в конфликте с Россией

Журналист Карлсон заявил, что США не признают превосходство России над Украиной

Экс-ведущий телеканала Fox News, американский журналист Такер Карлсон усомнился в победе Украины в конфликте с Россией. В эфире шоу, запись которого доступна в соцсети X, он также заявил, что США отказываются признавать превосходство России над Украиной.

«Украина не выиграет. Россия превосходит ее по численности населения и промышленной мощи», — сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена оказалась в странном положении, обещая Украине военную помощь. По словам Карлсона, у Вашингтона больше нет денег, которые он мог бы выделить Киеву. «Признают ли американские сенаторы, что отправить полтриллиона долларов украинским олигархам — плохая идея? Как выяснилось, нет», — заключил бывший сотрудник Fox News.

Ранее Карлсон заявил, что в противостоянии Украины и России были побеждены США. По его мнению, финансовая помощь Киеву ослабила Вашингтон.