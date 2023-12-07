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10:16, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Известный американский журналист высказался о победе России над США

Журналист Карлсон заявил, что в конфликте России и Украины побеждены США

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший ведущий телеканала Fox News, известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что в конфликте между Россией и Украиной США оказались побежденными. Об этом он высказался в своем шоу, доступном в соцсети X.

Карлсон отметил, что два года назад помощь США Украине объяснялась тем, что это поможет победить Россию. «Ничего из этого не оказалось правдой. Украина не победит Россию. Единственный, кто оказался побежденным, так это Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

Карлсон добавил, что из-за поддержки, которую США оказывают Украине, страна стала ощутимо слабее.

Также журналист рассказал, что американских политиков, выступающих против военной помощи Украине, обвиняют в работе на президента России Владимира Путина. Помимо этого, Карлсон заявил, что, по его мнению, Конгресс США заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт затянулся.

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      Мария Большакова
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