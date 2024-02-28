Китай сократил ввоз импортных автомобилей

Китай в 2023 году сократил импорт автомобилей на 9 процентов

Китай в 2023 году сократил импорт автомобилей на девять процентов. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР пишет «Интерфакс».

Всего за год в страну было ввезено 799 тысяч автомобилей. В стоимостном выражении поставки машин из-за рубежа снизились на 11,6 процента год к году, до 47,05 миллиарда долларов. В декабре в годовом выражении импорт подскочил сразу на 25,6 процента — до 80 тысяч машин (на 22,7 процента и 4,31 миллиарда доллара в денежном выражении).

За 2023 год в Китае было продано 30 миллионов новых авто (плюс 12 процентов к показателю 2022 года). КНР является мировым лидером по числу используемых автомобилей — 340 миллионов.

Ранее стало известно, что за прошедший год суммарный экспорт собранных в Китае автомобилей увеличился на 57,9 процента в годовом выражении. КНР поставила за рубеж 4,91 миллиона машин — по годовым объемам страна может впервые в истории стать мировым лидером, заявил заместитель министра промышленности и информатизации азиатской страны Синь Гобинь.