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11:44, 28 февраля 2024Бывший СССР

Кличко предрек падение ВСУ как домино после взятия Авдеевки

Кличко: после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что без помощи Запада Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет эффект домино, его слова передает немецкое издание Focus.

«Вы видели Авдеевку? Если мы не получим боеприпасов и если мы не получим оружия, все будет продолжаться, как в эффекте домино. И если Украина падет, мы не будем последними в Европе», — заявил Кличко.

Также Владимир выразил свое непонимание отсутствию поставок вооружения, в том числе от США: «Почему свободный мир бросает нас и не дает нам достаточно, чтобы защитить себя? Защищать наши жизни, защищать мать-природу».

Ранее хорватское издание Advance заявило, что после взятия города Авдеевка российскими войсками события на российско-украинском фронте будут развиваться стремительнее. В статье отмечается, что и Киев, и его западные союзники осознают важность этого события для хода российско-украинского конфликта.

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      Валентин Карант
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