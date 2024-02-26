На Западе назвали последствие взятия Авдеевки

Advance: после взятия Авдеевки события на фронте будут развиваться стремительнее

После взятия города Авдеевка российскими войсками события на российско-украинском фронте будут развиваться стремительнее. Такое мнение приводится в материале хорватского издания Advance.

«[После взятия Авдеевки] все будет развиваться намного быстрее, и российская сторона будет готова взять инициативу в свои руки», — назвал автор материала последствие взятия города.

Также журналист Advance отметил, что и Киев, и его западные союзники осознают важность этого события для хода военного противостояния между Россией и Украиной

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки. Он подчеркнул, что мины, оставшиеся в городе все еще могут представлять опасность.

17 февраля Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки. До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил, что украинские войска выводят из города.

