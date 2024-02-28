Концерт Эмина Агаларова отменили в Челябинске по неизвестным причинам

Концерт певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, отменили в Челябинске. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

Выступление исполнителя должно было пройти в театре оперы и балета имени М.И. Глинки 5 марта. Причины отмены мероприятия не раскрываются.

В сообществе артиста во «ВКонтакте» отметили, что все билеты можно будет сдать в местах их приобретения, а также обозначили даты новых выступлений музыканта в других городах: 24 марта — в Екатеринбурге, а 25 марта — в Тюмени.

Ранее стало известно, что концерт воссозданной группы «Кино» отменили в Дубае. Выступление должно было состояться 7 марта на Coca-Cola Arena. В пресс-службе площадки заявили, что концерт был отменен по «досадным причинам».