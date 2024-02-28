В Дубае отменили концерт группы «Кино»
Концерт воссозданной группы «Кино» отменили в Дубае. Об этом сообщается в официальной группе коллектива во «ВКонтакте».
В сообществе коллектива при этом отметили, что купленные билеты можно вернуть в местах их приобретения.
Выступление должно было состояться 7 марта на Coca-Cola Arena. В пресс-службе площадки заявили, что концерт был отменен по «досадным причинам», передает РБК. О деталях такого решения не сообщается.
О воссоединении «Кино» стало известно в 2019 году — тогда сын лидера легендарного коллектива Виктора Цоя Александр собрал участников вновь, чтобы исполнять песни группы вживую. Подготовка к концертам заняла два года.
Ранее стало известно, что концерт рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) отменили в одном из городов России.