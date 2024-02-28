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13:30, 28 февраля 2024Культура

Концерт Славы Марлоу отменили в одном из городов России

Концерт рэпера Славы Марлоу отменили в Воронеже

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Концерт рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) отменили в одном из городов России. Об этом говорится на сайте площадки Arena Hall в Воронеже.

Запланированное на 8 марта выступление артиста не состоится. Мероприятие отменили без переноса.

Все купленные зрителями билеты подлежат возврату, об этом сообщается на официальной странице рэпера.

Ранее концерты певицы Aнны Asti отменили в ряде городов России. Под угрозой срыва оказался весь тур артистки по стране.

До этого концерт рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова отменили в Дубае.

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      Мария Рюрикова
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