В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

Tickets FY: концерт Бориса Гребенщикова в Дубае отменен из-за состояния здоровья

Концерт рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) в Дубае, запланированный на 28 февраля, отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщает сервис продажи билетов Tickets FY на своем сайте.

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены в течение трех рабочих дней.

В ноябре Борис Гребенщиков принял решение о прекращении предпринимательской деятельности в России. У него было несколько компаний, однако их ликвидировала ФНС — осталось одно ИП, и музыкант решил закрыть и его. Музыкант был внесен Минюстом в реестр иноагентов в июне 2023-го.

На данный момент Гребенщиков и его жена живут в Лондоне. Он раскритиковал власти России после начала спецоперации на Украине, а также организовал концерт для сбора финансовой помощи Киеву.