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05:12, 27 февраля 2024Культура

В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

Tickets FY: концерт Бориса Гребенщикова в Дубае отменен из-за состояния здоровья
Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Концерт рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) в Дубае, запланированный на 28 февраля, отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом сообщает сервис продажи билетов Tickets FY на своем сайте.

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены в течение трех рабочих дней.

В ноябре Борис Гребенщиков принял решение о прекращении предпринимательской деятельности в России. У него было несколько компаний, однако их ликвидировала ФНС — осталось одно ИП, и музыкант решил закрыть и его. Музыкант был внесен Минюстом в реестр иноагентов в июне 2023-го.

На данный момент Гребенщиков и его жена живут в Лондоне. Он раскритиковал власти России после начала спецоперации на Украине, а также организовал концерт для сбора финансовой помощи Киеву.

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      Марина Совина
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