Латвия продлила ограничения на въезд россиян еще на год

Власти Латвии продлили ограничения на въезд россиян до марта 2025 года

Власти Латвии продлили еще на год, до марта 2025 года, ограничения на въезд россиян в республику. Об этом говорится на сайте латвийского МИД.

«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», — уточнили в ведомстве, отметив, что предыдущие меры действовали до 4 марта текущего года.

Россияне не смогут посещать страну с целью туризма и отдыха. Впервые это решение было принято латвийским правительством 19 сентября 2022 года, аналогичные меры ввели Литва, Эстония и Польша.

Ранее стало известно, что власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).

