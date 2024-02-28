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01:31, 28 февраля 2024Бывший СССР

Латвия продлила ограничения на въезд россиян еще на год

Власти Латвии продлили ограничения на въезд россиян до марта 2025 года

Фото: Unsplash.com

Власти Латвии продлили еще на год, до марта 2025 года, ограничения на въезд россиян в республику. Об этом говорится на сайте латвийского МИД.

«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», — уточнили в ведомстве, отметив, что предыдущие меры действовали до 4 марта текущего года.

Россияне не смогут посещать страну с целью туризма и отдыха. Впервые это решение было принято латвийским правительством 19 сентября 2022 года, аналогичные меры ввели Литва, Эстония и Польша.

Ранее стало известно, что власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).

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      Марина Совина
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