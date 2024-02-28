Латвия продлила ограничения на въезд россиян еще на год
Власти Латвии продлили еще на год, до марта 2025 года, ограничения на въезд россиян в республику. Об этом говорится на сайте латвийского МИД.
«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», — уточнили в ведомстве, отметив, что предыдущие меры действовали до 4 марта текущего года.
Россияне не смогут посещать страну с целью туризма и отдыха. Впервые это решение было принято латвийским правительством 19 сентября 2022 года, аналогичные меры ввели Литва, Эстония и Польша.
Ранее стало известно, что власти Литвы с 1 марта ограничат высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. Правительство Литвы уточнило, что пассажиры могут высаживаться в исключительных случаях, решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT).