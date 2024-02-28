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06:01, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень сделал предложение девушке и узнал о длящейся четыре года лжи

Фото: Nong / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, что сделал предложение своей девушке и выяснил, что она на протяжении длительного времени лгала ему о своем возрасте. Автор поста признался, что, узнав правду спустя четыре года после начала отношений, смутился из-за настоящей разницы в возрасте между ним и партнершей.

Молодой человек раскрыл, что встретил девушку, когда ему было 24 года и он еще учился в колледже. «Спустя шесть месяцев мы начали жить вместе и все было прекрасно», — заявил он.

Рассказчик отметил, что в начале отношений возлюбленная сообщила, что ей 22 года. По словам парня, хотя предполагалось, что его девушка уже совершеннолетняя, она не пила алкоголь и не ходила с ним в бары (в США приобретать алкоголь разрешается с 21 года — прим. «Ленты.ру»). Она объясняла отказ от спиртного тем, что выросла в религиозной семье. Девушка также уверяла, что не общается с родителями, поскольку они якобы выгнали ее из дома несколько лет назад.

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Недавно рассказчик сделал партнерше предложение выйти за него замуж, после чего заметил, что возлюбленная ведет себя нервно. «Я вызвал ее на разговор, спросил, что с ней такое. Оказалось, когда мы познакомились, ей было 18 лет. Так что разница в возрасте у нас — не два года, а шесть лет», — продолжил автор поста. Парень добавил, что сначала не поверил партнерше, однако убедился в ее словах, когда взглянул на ее свидетельство о рождении. Помимо того, выяснилось, что у девушки была приемная семья, которая и выгнала ее из дома.

Молодой человек подчеркнул, что его сильно смущает разница в возрасте с невестой. «Я знаю, что шесть лет — это не так уж много, но когда мы только познакомились, это была значительная разница», — рассудил он.

«Подожди пока со свадьбой и посмотри, как все пойдет дальше. Знаю, что тебя беспокоит разница в возрасте, но реальная причина для тревоги тут — ее ложь», «Она хорошо врет. Тебе решать, как поступить, но если ты останешься с ней, просто помни, что она может солгать тебе и это будет звучать убедительно», «Главная проблема тут не в возрасте, а в том, что она лгала», — высказались о ситуации комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что изучил страницу жены в соцсети и узнал о ней неприятный факт. Большинство комментаторов посоветовало ему развестись.

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      Маргарита Щигарева
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