Парень сделал предложение девушке и узнал о длящейся четыре года лжи

Пользователь Reddit рассказал на портале, что сделал предложение своей девушке и выяснил, что она на протяжении длительного времени лгала ему о своем возрасте. Автор поста признался, что, узнав правду спустя четыре года после начала отношений, смутился из-за настоящей разницы в возрасте между ним и партнершей.

Молодой человек раскрыл, что встретил девушку, когда ему было 24 года и он еще учился в колледже. «Спустя шесть месяцев мы начали жить вместе и все было прекрасно», — заявил он.

Рассказчик отметил, что в начале отношений возлюбленная сообщила, что ей 22 года. По словам парня, хотя предполагалось, что его девушка уже совершеннолетняя, она не пила алкоголь и не ходила с ним в бары (в США приобретать алкоголь разрешается с 21 года — прим. «Ленты.ру»). Она объясняла отказ от спиртного тем, что выросла в религиозной семье. Девушка также уверяла, что не общается с родителями, поскольку они якобы выгнали ее из дома несколько лет назад.

Недавно рассказчик сделал партнерше предложение выйти за него замуж, после чего заметил, что возлюбленная ведет себя нервно. «Я вызвал ее на разговор, спросил, что с ней такое. Оказалось, когда мы познакомились, ей было 18 лет. Так что разница в возрасте у нас — не два года, а шесть лет», — продолжил автор поста. Парень добавил, что сначала не поверил партнерше, однако убедился в ее словах, когда взглянул на ее свидетельство о рождении. Помимо того, выяснилось, что у девушки была приемная семья, которая и выгнала ее из дома.

Молодой человек подчеркнул, что его сильно смущает разница в возрасте с невестой. «Я знаю, что шесть лет — это не так уж много, но когда мы только познакомились, это была значительная разница», — рассудил он.

«Подожди пока со свадьбой и посмотри, как все пойдет дальше. Знаю, что тебя беспокоит разница в возрасте, но реальная причина для тревоги тут — ее ложь», «Она хорошо врет. Тебе решать, как поступить, но если ты останешься с ней, просто помни, что она может солгать тебе и это будет звучать убедительно», «Главная проблема тут не в возрасте, а в том, что она лгала», — высказались о ситуации комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что изучил страницу жены в соцсети и узнал о ней неприятный факт. Большинство комментаторов посоветовало ему развестись.