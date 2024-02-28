Медведев на совещании показал цитату Сталина в рамке и зачитал ее вслух

Медведев на совещании по ВПК зачитал помещенную в рамку цитату Сталина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания Военно-промышленной комиссии (ВПК) показал помещенную в рамку цитату советского лидера Иосифа Сталина и зачитал ее вслух. Видео с заседания опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».

По словам Медведева, зачитать цитату их Сталина ему потребовалось, чтобы продемонстрировать главам оборонных предприятий, каким образом достигалась победа в Великой отечественной войне.

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2 (...) Нам нужны не МиГ-и, а Ил-2 (...) Прошу вас не выводить правительство из терпения (...) Предупреждаю последний раз, Сталин», — зачитал письмо главы СССР Медведев.

Телеграмму Сталина с похожим содержанием Медведев уже зачитывал на ВПК в 2023 году. В процитированном документе Сталин обращался к руководству Челябинского тракторного завода и объяснял последствия срыва сроков по выпуску военной продукции.