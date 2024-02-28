Медведев привел пять примеров «разложения мозгов» на Западе и Украине

Медведев заявил о деградации политических элит на Западе и Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о деградации политических элит на Западе и Украине. В качестве доказательства своих слов он привел пять примеров «разложения мозгов» в Telegram.

В первую очередь политик указал на «сериальных клоунов» без опыта работы на государственной службе, которые управляют боевыми действиями и посылают солдат «на верную смерть». Вероятно, речь идет о политическом руководстве Украины.

Далее Медведев обратил внимание на «парламентский цирк уродов» в Рейхстаге, обсуждающий поставку дальнобойного оружия с риском «получить на свои головы еще более дальнобойные». Также он указывает на «мелкотравчатых наследников Бонапарта». В этих словах угадываются власти Германии и Франции.

Отдельно зампред Совбеза России останавливается на «дедах с неуверенной походкой в состоянии стойкой деменции», которые обнимаются с «веселыми шлюхами». Возможно, Медведев имел в виду президента США Джо Байдена, недавно встретившегося с вдовой Алексея Навального Юлией, которую глава Белого дома назвал Иоландой.

Политик заявил, что показательные визиты западных лидеров в Киев в годовщину начала спецоперации имеют единственную цель — отвлечь электорат от накопившихся проблем и «лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина».

Все приведенные примеры свидетельствуют об упадке западной политики, резюмировал Медведев. «А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе…» — добавил он.

Ранее Медведев заявил о проблемах с головой у премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По словам зампреда Совбеза, это свидетельствует о росте числа «полудурков» в правящих кругах западных государств. Также он сделал предположение, что у Мелони могли проявиться «гены фашистского прошлого».