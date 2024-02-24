Медведев заявил о проблемах с головой у премьер-министра Италии

Медведев усомнился в умственных способностях премьера Италии после слов об СВО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавние слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о специальной военной операции РФ на Украине (СВО). В умственных способностях политика он усомнился на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Медведева, Мелони повторяет за другими западными политиками. «Число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня. Это какие-то особенные проблемы с головой», — заявил он на английском языке.

Также он сделал предположение, что у Мелони могли проявиться «гены фашистского прошлого».

Накануне Мелони заявила, что палестинское радикальное движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. По словам Мелони, новые вспышки конфликтов будут появляться во всем мире до тех пор, пока на Украине не будет восстановлена международная законность.