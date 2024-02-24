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12:26, 24 февраля 2024Мир

Премьер Италии обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

Мелони: ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы Россия не начала СВО

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. В начале военного конфликта в секторе Газа Москву обвинила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Il Giornale.

«Я думаю, что если бы Россия не вторглась на Украину, то, по всей вероятности, ХАМАС не предпринял бы такого нападения на Израиль. Было неизбежно, что такое серьезное нарушение международной системы, основанной на праве, тем более со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, будет иметь каскадные последствия для других областей и регионов мира, от Ближнего Востока до Балкан и далее до Африки», — заявила она.

По словам Мелони, новые вспышки конфликтов будут появляться во всем мире до тех пор, пока на Украине не будет восстановлена международная законность.

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Премьер подчеркнула, что Запад должен направить всю свою энергию на окончание конфликта на Украине и построение справедливого и прочного мира. В то же время итальянский премьер утверждает, что склонить российскую сторону к переговорам можно лишь обеспечив баланс сил на поле боя.

24 февраля Мелони прибыла в Киев вместе с премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Своим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.

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      Александр Курбатов
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