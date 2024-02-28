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17:16, 28 февраля 2024Россия

Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Зампред Совбеза Медведев провел заседание рабочей группы ВПК России
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания политик отметил необходимость обеспечения войск наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами.

Медведев также сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем противовоздушной обороны. Зампред Совбеза добавил, что глава государства дал ряд специальных указаний на эту тему.

Ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Отмечается, что проверка была проведена в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

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      Никита Абрамов
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