Глава МО России Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка была проведена в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Ранее стало известно, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Тогда министру продемонстрировали противотанковые комплексы «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину зенитного комплекса «Гибка-С».