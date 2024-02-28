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16:28, 28 февраля 2024Россия

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области

Глава МО России Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка была проведена в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Ранее стало известно, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Тогда министру продемонстрировали противотанковые комплексы «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину зенитного комплекса «Гибка-С».

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      Никита Абрамов
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