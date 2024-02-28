Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино под Авдеевкой

Видео: пресс-служба Минобороны России

Российские военные показали на видео бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» во время освобождения населенного пункта Ласточкино в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.

Как указали в оборонном ведомстве, покидая населенный пункт, украинские войска оставили там оружие. «Украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — подчеркнули в ведомстве.

Российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой 26 февраля. В боях на данном направлении участвовали подразделения российской группировки войск «Центр». Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.