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16:21, 28 февраля 2024Силовые структуры

Полиция нашла похитившего у россиянки 162 миллиона рублей телефонного мошенника

Полиция задержала телефонного мошенника, похитившего у москвички 162 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Московские полицейские нашли и задержали телефонного мошенника, похитившего у жительницы столицы 162 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

Задержанный — 25-летний приезжий. Силовики взяли его на Инициативной улице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время полицейские разыскивают его сообщников.

По данным МВД, 31-летней москвичке стали названивать неизвестные, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убедили женщину с августа по сентябрь 2023 года перевести на якобы безопасный счет 26,4 миллиона рублей, а затем заставили продать квартиру на улице Пречистенка, а полученные за нее 129 миллионов рублей передать им. Затем обманом мошенники вынудили потерпевшую расстаться с еще семью миллионами рублей якобы за оплату машино-мест.

Общий материальный ущерб составил 162,4 миллиона тысяч рублей.

28 февраля сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга попалась на уловку телефонных мошенников и лишилась девяти миллионов рублей. Она продала квартиру, вторую заложила и отдала вырученные деньги преступникам.

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      Любовь Ширижик
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