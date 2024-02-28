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16:17, 28 февраля 2024Экономика

Закупка компаниями российских компьютеров резко выросла

«Ведомости»: в 2023 году бизнес нарастил закупки российских компьютеров на 71 %

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В минувшем году российский бизнес увеличил закупки российских компьютеров на 71 процент, примерно до 100 тысяч устройств. Об этом со ссылкой на вице-президента дистрибьютора техники OCS Distribution Ольгу Доровскую пишут «Ведомости».

Эти данные подтверждает руководитель направления корпоративных продаж diHouse (входит в группу «Ланит») Анна Беднова. До начала боевых действий на Украине корпоративный сегмент выбирал американские бренды (Apple, Dell, HP), но сейчас все переключились на отечественные. В 2022 году закупки росли сравнимым образом — на 67 процентов по сравнению с 2021-м.

Основатель компании «Роббо» Павел Фролов рассказал, что самыми востребованными российскими марками в 2023 году стали DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариус».

По словам Доровской, в первую очередь российскими персональными компьютерами интересуются компании из нефтегазового сектора, энергетики, финансов и образования, на которые пришлось 56 процентов всех закупок. Беднова отмечает, что главным драйвером стали госорганизации и компании с долевым участием государства.

Ранее аналитики компании Fplus подсчитали, что в 2023 году продажи российских ноутбуков выросли вдвое и достигли 256 тысяч штук. В денежном выражении результат утроился — до 8,4 миллиарда рублей.

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      Платон Щукин
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