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13:56, 28 февраля 2024Россия

Названо предварительное место отпевания бывшего премьера СССР

ТАСС: отпевание бывшего премьера СССР Рыжкова пройдет в храме Христа Спасителя

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Отпевание бывшего премьера СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова пройдет 1 марта в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Предварительно, в пятницу в храме Христа Спасителя будет прощание», — отметил собеседник агентства.

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Николаю Рыжкову было 94 года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала его как человека уникальной судьбы и государственного деятеля большого масштаба.

Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры. Тогда в списке голосования остался только Михаил Горбачев.

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