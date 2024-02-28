Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков

Матвиенко сообщила о смерти бывшего премьера СССР Николая Рыжкова

На 95-м году жизни умер экс-премьер СССР Николай Рыжков. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в Telegram-канале.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался», — написала Матвиенко, подчеркнув, что бывший глава правительства СССР искренне и глубоко переживал за свое дело.

По словам сенатора, Рыжков был человеком труда, он заслужил своей работой почет и уважение. О причинах смерти Рыжкова Матвиенко не сообщила.

В октябре 2023 года Рыжков ушел с поста сенатора Совета Федерации от Белгородской области, который он занимал с 2003 года. Он объяснил свой уход возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — сказал тогда экс-сенатор. В Кремле, реагируя на решение экс-премьера СССР, заявили, что трудно переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие страны.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева. В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР, где занял второе место, уступив Борису Ельцину.