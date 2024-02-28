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17:40, 28 февраля 2024Из жизни

Мафиози попытались отравить священника

В Италии члены мафиозной группировки Ндрангета попытались отравить священника

Фото: Shalone Cason / Unsplash

В Италии члены преступной группировки Ндрангета едва не отравили католического священника во время мессы. Об этом сообщает New York Post.

Отец Феличе Паламара проводил мессу в церкви в коммуне Чессанити, регион Калабрия, когда почувствовал странный запах, исходящий из потира — сосуда для христианского богослужения. Священник едва не отпил из чаши с вином, но, заподозрив неладное, остановил службу и обратился в правоохранительные органы.

Позже полиция установила, что в чашу был добавлен отбеливатель. Согласно результатам экспертизы, количество чистящего средства, подмешанного в вино, могло погубить священнослужителя.

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Паламара считает, что с ним хотели расправиться члены мафиозной группировки Ндрангета в связи с его выступлением против ее преступной деятельности. В настоящее время священника охраняет полиция. «Моя месть называется любовью, мой щит — прощением, моя броня — милосердием. Я не буду зацикливаться на препятствиях, и меня не испугает тьма», — утверждает священнослужитель.

Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка, возникшая в Калабрии, самой бедной провинции Италии. Она ведет преступную деятельность более чем в 40 странах. Помимо этого, группировка осуществляет деятельность и в легальной сфере: строительстве, ресторанном бизнесе, розничной торговле.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала женщину за то, что она влюбилась в пастора местной церкви и стала его преследовать. Кроме того, она постоянно писала священнику на рабочую почту.

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