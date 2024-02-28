Окровавленную россиянку без признаков жизни нашли на пляже в Таиланде

ThaiRath: россиянку без признаков жизни нашли на пляже в Таиланде

Россиянку без признаков жизни нашли на пляже в провинции Чонбури, Таиланд. Об этом сообщает издание ThaiRath.

Как пишет портал, местный житель заметил туристку, когда собирал мусор на побережье 28 февраля. Она лежала в воде на спине. На женщине были черный спортивный топ, шорты и белые кроссовки. Оба колена россиянки были окровавлены, также кровь шла из носа.

На месте происшествия также обнаружили электросамокат, джинсовую куртку с наличными в кармане, поясную сумку с двумя телефонами и плеером, банку пива в пластиковом пакете и марихуану. Полиция опознала иностранку как 36-летнюю Аллу К. Предположительно, она находилась в таком состоянии около шести часов. Женщину доставили в Бангкок для проведения вскрытия.

Известно, что россиянка жила в районе Банг Сарай. Свидетели часто видели, как она катается на электросамокате и занимается спортом на пляже. Расследование продолжается.

Ранее отдыхавшая на Пхукете туристка обвинила 18-летнего водителя мототакси в домогательствах. По ее словам, сначала таец попытался познакомиться с ней, а затем обернулся и поцеловал ее в щеку.