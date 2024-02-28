Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 28 февраля 2024Мир

В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

Сотрудник авиабазы Майнот заявил о расследовании инцидента с американским B-52
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота заявил, что стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52 совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Сотрудник базы подтвердил, что аварийная посадка самолета произошла на прошлой неделе из-за возгорания одного из двигателей. По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. Однако источник не уточнил, получил ли повреждения бомбардировщик.

«В настоящий момент инцидент расследуется», — заключил представитель базы.

Ранее в США рассказали о быстро стареющих ВВС. Средний возраст самолетов-истребителей в американском парке составил около 28 лет. В публикации The National Interest отмечается, что бомбардировщики B-52 Stratofortress могут оставить на вооружении до 2040-х годов.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

      Врач предостерегла от одной портящей секс ошибки

      Названы причины провала фронта ВСУ

      Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

      Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

      В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

      Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжелой ситуации на Украине

      Пентагон назвал сильную сторону россиян

      Google Assistant для Android нашли замену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше