В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

Сотрудник авиабазы Майнот заявил о расследовании инцидента с американским B-52

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота заявил, что стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52 совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Сотрудник базы подтвердил, что аварийная посадка самолета произошла на прошлой неделе из-за возгорания одного из двигателей. По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. Однако источник не уточнил, получил ли повреждения бомбардировщик.

«В настоящий момент инцидент расследуется», — заключил представитель базы.

Ранее в США рассказали о быстро стареющих ВВС. Средний возраст самолетов-истребителей в американском парке составил около 28 лет. В публикации The National Interest отмечается, что бомбардировщики B-52 Stratofortress могут оставить на вооружении до 2040-х годов.