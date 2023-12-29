Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:22, 29 декабря 2023Наука и техника

В США рассказали о быстро стареющих ВВС

TNI: средний возраст истребителей в парке ВВС США составил 28 лет

Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Средний возраст самолетов-истребителей в парке Военно-воздушных сил (ВВС) США составил около 28 лет, а бомбардировщики B-52 Stratofortress могут оставить на вооружении до 2040-х годов. О быстром старении ВВС рассказали в публикации The National Interest (TNI).

Отмечается, что B-52 впервые взлетел всего через пять лет после появления ВВС США, которые основали в 1947 году. При этом военные планируют продолжать эксплуатацию модернизированных самолетов до 2040-х годов.

Также ВВС США эксплуатируют самолеты, созданные на основе опыта, полученного во время войны во Вьетнаме. На вооружении остаются истребители четвертого поколения F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet/Super Hornet.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

«Тем не менее, проблема не в конструкции. Серьезной проблемой для Военно-воздушных сил Соединенных Штатов является возраст самолета», — пишет издание. В частности, большинству истребителей F-16 более 30 лет.

Автор подчеркнул, что новые истребители, включая F-35, не могут достаточно быстро поступать в войска для замены устаревших самолетов. Это объясняет сокращение парка истребителей с 4556 единиц в 1990 году до 2176 в современных ВВС.

Ранее в декабре издание Defense News писало, что Конгресс США предложил сохранить старые истребители пятого поколения F-22A Raptor, которые ВВС хотят законсервировать. Также военные хотят списать 42 штурмовика A-10 Thunderbolt II и 57 истребителей F-15.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

      Женщина пожаловалась на проблемы мужа с потенцией и получила совет

      Государство заберет активы российского миллиардера

      Роналдо перейдет в «Ростов»

      Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

      Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

      Минобороны сообщило о пресечении атаки по российским объектам

      В Чехии усомнились в возможности истребителей F-16 дать преимущество ВСУ

      Полковник назвал особенности ни разу не уничтоженной ВСУ ракеты X-22

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости