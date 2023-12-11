Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:14, 11 декабря 2023Наука и техника

В США захотели сохранить старые истребители пятого поколения

Конгресс США предложил сохранить старые истребители F-22A Raptor

Фото: Sra Julia Lebens / Planetpix / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американские законодатели предложили сохранить старые истребители пятого поколения F-22A Raptor, которые Военно-воздушные силы (ВВС) хотят законсервировать. Это следует из опубликованного Конгрессом США законопроекта об оборонной политике, пишет Defense News.

«Компромиссный законопроект об оборонной политике, опубликованный в среду вечером, удовлетворит просьбу ВВС о списании старых истребителей F-15 Eagle, A-10 Warthog и других самолетов, но снова заблокирует их попытку законсервировать 32 старых F-22A Raptor», — пишет издание.

ВВС предложили списать 42 штурмовика A-10 Thunderbolt II и 57 истребителей F-15C и F-15D. Это позволит сократить общее количество A-10 до 218 самолетов, а F-15 C/D — до 92.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023

Отмечается, что конференция закона об ассигнованиях на оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA) хочет одобрить запрос на списание A-10 не ранее чем через шесть месяцев после отправки Конгрессу отчета о способах решения задач, возложенных на эти самолеты. Член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман сообщил, что NDAA также разрешит списать ранние версии F-15.

При этом Конгресс планирует блокировать усилия ВВС по выводу из эксплуатации F-22 Block 20. Военные отмечают, что эти самолеты не могут выполнять боевые задачи. Устаревшие F-22 используют для обучения пилотов.

В ноябре стало известно, что компания Boeing планирует передать ВВС США новый истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II почти на год позже первоначально запланированного срока.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

      Зеленский и фон дер Ляйен созвонились в преддверии заседания ЕС по Украине

      Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

      В Израиле рассказали о наступлении для ХАМАС последних дней

      Стало известно о приглашении Зеленского выступить перед сенаторами США

      На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

      Олимпийская чемпионка оценила отказ российских гимнастов от участия в Кубке мира

      Посол России от имени руководства страны поздравил Милея с избранием

      В США захотели сохранить старые истребители пятого поколения

      Глава ЕК назвала условия для положительного вердикта о членстве Украины в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости