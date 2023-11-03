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16:26, 3 ноября 2023Наука и техника

В США задержали поставку самого вооруженного истребителя

Defense News: ВВС США получат новый истребитель F-15EX с задержкой

Фото: Ilka Cole / Wikimedia Comons

Американская компания Boeing планирует передать новый истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам (ВВС) США почти на год позже первоначально запланированного срока. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем, передадут в ноябре, пишет Defense News.

Отмечается, что третий выпущенный для ВВС F-15EX совершил первые полеты 27 октября. Как пишет издание, передача самолета в ноябре также будет означать отставание от пересмотренного графика поставок на четыре месяца.

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Директор компании Boeing по развитию направления F-15 Роб Новотны отметил, что производство четвертого самолета завершено. Машину поставят военным вскоре после задержанной передачи третьего истребителя. «Но Новотны также признал, что производство Boeing F-15EX шло не так быстро, как хотелось компании, и что военно-воздушные силы выразили свое недовольство темпами и производственными проблемами», — отметили в публикации.

Эти самолеты являются первыми изделиями, созданными в рамках партии 1B. В 2021 году ВВС получили два самолета из партии 1A, которые предназначены для испытаний. Модернизированный F-15 отличается от прошлых версий улучшенной авионикой и новыми средствами радиоэлектронной борьбы. F-15EX сможет нести до 12 ракет класса «воздух-воздух».

В марте издание The Drive сообщало, что ВВС США планируют начать закупки конформных топливных баков для истребителей F-15EX. Дополнительные резервуары увеличат дальность полета самолета.

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      Даниил Иринин
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