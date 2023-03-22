Американским F-15EX вернут основное преимущество

ВВС США закупят конформные топливные баки для F-15EX

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали начать закупки конформных топливных баков для истребителей четвертого поколения F-15EX. Об этом пишет The Drive.

Издание напоминает, что конформные топливные баки считаются одним из основных преимуществ F-15EX, поскольку увеличивают дальность полета истребителя. Между тем, как стало известно в январе, первые боеспособные F-15EX не получат конформных топливных баков.

Теперь, согласно проекту бюджета Пентагона на 2024 финансовый год, этим самолетам должны вернуть соответствующее оборудование.

В марте The Drive сообщило, что в проекте бюджета ВВС США на 2024-й финансовый год предусмотрено увеличение закупок истребителей четвертого поколения F-15EX с 80 до 104 самолетов.

В том же месяце издание писало, что ВВС США не имеет смысла покупать 80 истребителей F-15EX.