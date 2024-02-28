69-я параллель
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18:20, 28 февраля 202469-я параллель

Парализованная россиянка пошла благодаря экзоскелету и попала на видео

Парализованная пациентка карельской больницы начала ходить благодаря экзоскелету

Парализованная россиянка попала в Пряжинскую Центральной республиканской больницы (ЦРБ) и начала ходить благодаря экзоскелету. Видео, на кадрах которого россиянка прошла несколько шагов, опубликовал в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

На выложенных чиновником кадрах видно, что россиянка облачена в специальный прибор, который позволяет ей управлять ногами и тренировать работу мышц. В реабилитации девушке помогает сотрудник карельской ЦРБ, который следит за ее движениями с планшета.

«Еще несколько месяцев назад Юля не могла ходить. Ее привезли в Пряжинское отделение реабилитации на лежачей каталке — после вирусного заболевания оказалась поражена нервная система. Девушка и бригада наших медиков не сдались», — сообщил Парфенчиков.

Он добавил, что пациентка уже частично восстановила способность ходить.

Ранее сообщалось, что житель Якутии пережил несчастный случай, попал в больницу и «помолодел».

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      Марк Леонов
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