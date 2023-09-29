69-я параллель
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11:53, 29 сентября 202369-я параллель

Россиянин пережил несчастный случай и «помолодел»

Житель Якутии упал с высоты, попал в больницу и «помолодел»

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan M. Breeden / U.S. Navy / Reuters

Житель Якутии пережил несчастный случай, попал в больницу и «помолодел». Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, россиянин упал с высоты второго этажа, однако при падении повредил лишь веки. Когда он обратился за медицинской помощью, врач-офтальмолог восстановила поврежденные ткани и сделала пациенту пластическую операцию.

Пострадавшему россиянину провели блефаропластику — удалили лишнюю кожу вокруг глаз, благодаря чему он стал выглядеть моложе.

«Пациент остался более чем доволен полученной медпомощью», — приводит ЯСИА сообщение представителей больницы.

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    Марк Леонов
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